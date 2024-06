Il retroscena: Barrenechea-Aston Villa, storia di una svolta per Douglas Luiz alla Juve

Douglas Luiz è una pedina troppo importante per la Juve del futuro. Non ci siamo mai permessi di sostenere che la trattativa sarebbe saltata, c’è stato, è vero, un momento di stallo ma il club bianconero ha sempre lavorato solo per sbloccare. La sorpresa si è sbloccata nel tardo pomeriggio quando vi abbiamo svelato l’inserimento di Enzo Barrenechea in modo da superare l’ostacolo dovuto al no di McKennie. Ci risulta che anche qualche ore fa la Juve abbia fatto un tentativo con l’americano per fargli cambiare idea: McKennie si è leggermente ammorbidito, ma non completamente al punto di sciogliere le riserve. E così l’Aston Villa ha accettato la contropartita Barrenechea, in aggiunta a Iling-Junior, situazione che spianerà la strada per Douglas Luiz alla corte di Thiago Motta. Barrenechea viene valutato tra i 18 e i 20 milioni più bonus ancora da stabilire che porterebbero al quotazione a circa 25 milioni. Era tutto a posto con iling-Junior, con la valutazione dei bonus dipenderà il conguaglio che la Juve dovrà versare all’Aston Villa (fissato tra i 18 e i 20 milioni). La quotazione definitiva del regista brasiliano è, comunque, sempre di 60 milioni, bonus in più o in meno, a conferma della priorità che aveva la Juve di metterlo a disposizione del nuovo allenatore. Adesso si tratta soltanto di pazientare, le trattative si vedono al traguardo ma la strada è spianata.

