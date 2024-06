Esclusiva: Douglas Luiz-Juve, valutazioni Aston Villa su Barrenechea

La Juventus non vuole rinunciare a Douglas Luis dopo aver raggiunto gli accordi con l’Aston Villa in cambio di McKennie, Iling e un conguaglio di 18-20 milioni. I dialoghi stanno andando avanti, per la Juve il brasiliano è un passaggio cruciale dopo aver perfezionato l’intesa con lo specialista dell’Aston Villa. Nelle ultimissime ore sono state fatte riflessioni su Enzo Barrenechea (valutato tra i 15 e i 20 milioni) che potrebbe essere un profilo gradito agli inglesi, sempre se McKennie non ridimensionasse le richieste. Thiago Motta vorrebbe valutare Barrenechea in ritiro, ma può essere una chiave per regalargli Douglas Luiz. Situazione da seguire.

Foto: Twitter Aston Villa