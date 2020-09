Il retroscena: Balotelli-Genoa, saltate le visite programmate per oggi. Riflessioni e… Scamacca

Ieri sera Mario Balotelli aveva raggiunto un accordo totale con il Genoa, contratto di un anno più opzione, ingaggio legato al rendimento, alle presenze e ai top. Al punto che per oggi erano state programmate le visite di Balotellli. Visite che evidentemente hanno lasciato spazio alle riflessioni del Genoa, vedremo gli sviluppi. Intanto, il Genoa già da ieri, come anticipato, è su Gianluca Scamacca, ora in vantaggio sul Parma. E c’è il via libera del Sassuolo per il prestito, possibile che sia un prestito secco. Intanto, Scamacca. Poi il Genoa deciderà su Balotelli, ma la frenata di oggi – con visite programmate – va registrata. Per Ranocchia al Genoa tutto confermato: manca poco dopo gli accordi totali con l’Inter.

Foto: twitter Brescia