Il Parma ha ormai chiuso per Zeqiri, ma ha chiesto informazioni nelle ultimissime ore per un altro attaccante. Si tratta di Gianluca Scamacca, classe 1999, che lascerà il Sassuolo per andare a giocare. Su Scamacca c’è anche il Genoa, malgrado stiano andando avanti i discorsi con Balotelli e malgrado la possibilità di riportare Sanabria in rossoblù.

Foto: sito Ascoli