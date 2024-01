Il futuro di Bakker resta incerto, semplicemente perché non ha fin qui avuto la visibilità che immaginava nei primi mesi di Atalanta. Vi abbiamo segnalato nei giorni scorsi una prima apertura al Monza, ma per ora siamo fermi lì. Bakker resta indeciso, il Monza insisterà ma non ha ancora il via libera. E soprattutto non è stato programmato alcun summit con il suo agente Enzo Raiola.

Foto: twitter Atalanta