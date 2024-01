Esclusiva: Monza, primo contatto per Bakker

Mitchel Bakker potrebbe lasciare l’Atalanta visto che non ha avuto troppa visibilità durante l’intero girone d’andata. In serata c’è stato il primo contatto diretto con il Monza per l’esterno sinistro classe 2000. Bakker è un profilo che piace ai brianzoli, attesi ulteriori aggiornamenti.

Foto: sito Atalanta