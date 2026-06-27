Il retroscena: Asp spinge per la Lazio. In agenda dialoghi per il via libera Bayern

27/06/2026 | 18:15:19

Quasi dieci giorni fa (era il 18 giugno) vi avevamo parlato di un accordo tra la Lazio e l’agenzia di Jonathan Asp, talento offensivo classe 2006 del Bayern, la stessa agenzia che cura gli interessi di Isaksen e Provstgaard. C’era l’intesa per una base fissa di 3-4 milioni, la Lazio stava lavorando –come già spiegato – per abbassare la richiesta del 50 per cento in caso di futura rivendita. Adesso è Asp ad avere fretta, ha scelto la Lazio con convinzione, e già la prossima settimana sono attesi dialoghi con il Bayern per ottenere il via libera.

foto sito bayern