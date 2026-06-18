Esclusiva: Lazio, raggiunto l’accordo con Asp. Ora gli accordi con il Bayern

18/06/2026 | 23:30:48

La Lazio è forte su Jonathan Asp Jensen, trequartista classe 2006 di proprietà del Bayern. C’è una novità rispetto a quanto vi abbiamo raccontato quattro giorni fa, nelle ultime ore è stato raggiunto un accordo completo con l’entourage del ragazzo danese (lo stesso di Isaksen e Provstgaard). E questa è una base di partenza importante perché Asp Jensen ha deciso di fare un’esperienza in Italia, ha scelto la Lazio. Adesso bisogna chiudere gli accordo con il Bayern, la Lazio non vorrebbe inserire una percentuale alta in caso di rivendita come fece a suo tempo con il Real per Gila. E lavorerà in questo senso per una soluzione che vada bene a tutti.

Foto: sito Bayern