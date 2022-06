Il retroscena: Asllani, ci sono tre strade. L’Inter (in azione da un mese) chiede un summit

Kristjan Asllani è stato sicuramente una delle rivelazioni dell’Empoli e dell’intera Serie A. Centrocampista centrale classe 2002, l’italo-albanese ha rubato l’occhio per tecnica, personalità e senso della posizione. L’interesse nei suoi riguardi è crescente e non potrebbe essere diversamente. Vi abbiamo anticipato due o tre cose importanti: l’irruzione del Milan, il forte e già manifestato interesse da almeno un mese dell’Inter (che spinge per chiudere, possibile un summit con la proposta di alcune contropartite tecniche), un sondaggio del Napoli. Due strade milanesi, la terza che porta in Inghilterra (alcuni indizi coinvolgono il Newcastle), le ultime evoluzioni di Asllani hanno incuriosito tutti. Ci sono due passaggi da forte considerazione: Corsi sarebbe disponibile a cedere Asllani ora (10 milioni non bastano più) ma vorrebbe trattenerlo per un’altra stagione. Lo stesso ragazzo, giustamente ambizioso, vorrebbe giocare: certo, può cambiare idea ma molte cose dipendono anche da lui. Un’offerta sostanziosa, magari dell’Inter, può cambiare le carte

Foto: Facebook Empoli