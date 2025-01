Il retroscena: Araujo ha scelto la Juve e ha salutato i compagni. Ora il Barcellona…

La storia di Araujo assomiglia molto a quella di Kvaratskhelia, vedremo se avranno lo stesso epilogo. Ma il difensore ha deciso di lasciare il Barcellona, lo ha comunicato ai suoi compagni e in qualche circostanza ieri – dopo il trionfo in Supercoppa – qualche abbraccio assomigliava a un saluto definitivo in attesa di cambiare maglia. Araujo è il capitano, ha rispetto per il club, ma vuole andare alla Juventus, una pista che vi abbiamo anticipato a partire dal 25 dicembre. E con la Juventus ha un accordo completo, in attesa che i bianconeri trovino la quadratura del cerchio con il Barcellona. Araujo ha rifiutato il rinnovo rispetto al contratto in scadenza 2026, un po’ perché non riteneva congrue le cifre, molto perché allettato da una nuova esperienza. Per lui l’infortunio di ieri occorso a Inigo Martinez cambia poco, anzi nulla, rispetto al suo desiderio di lasciare la Catalogna. Se il Barcellona lo tratterrà dovrà farlo con la forza e perché c’è un contratto in essere, ci mancherebbe, ma oggi la volontà di Araujo è completamente diversa. Ricordiamo sempre che la Juventus ha in pugno Hancko, come anticipato in tempi non sospetti: più facile a giugno, ma ci sono ancora 20 giorni di mercato invernale.

Foto: Instagram Araujo