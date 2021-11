Il Real Madrid stende lo Sheriff: Inter agli ottavi di Champions. Il City ribalta il PSG (2-1), tutti i risultati

Si sono concluse le gare valevoli per la quinta giornata della fase a gironi di UEFA Champions League 2021-22.

Il Real Madrid stende lo Sheriff Tiraspol e regala il pass per gli ottavi all’Inter, 3-0 netto firmato Alaba, Kroos e Benzema.

Il Manchester City ribalta il PSG, andato in vantaggio per primo grazie alla rete di Mbappé al 50′: Sterling al 63′ e Gabriel Jesus al 76′ regalano i tre punti a Guardiola. Citizens che ottengono il primato aritmetico nel girone con una giornata d’anticipo.

Il Liverpool batte 2-0 il Porto e regala speranze di qualificazione al Milan, tenuto a galla dal gol di Messias all’88esimo sul campo dell’Atletico Madrid.

Ecco tutti i risultati della serata:

GRUPPO A

Club Brugge-RB Lipsia 0-5

Manchester City-PSG 2-1

GRUPPO B

Atletico Madrid-Milan 0-1

Liverpool-Porto 2-0

GRUPPO C

Sporting CP-Borussia Dortmund 3-1

GRUPPO D

Sheriff Tiraspol-Real Madrid 0-3

Foto: Twitter UCL