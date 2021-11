La favola di Messias è quella del Milan: 1-0 a Madrid, rossoneri in corsa

Al Wanda Metropolitano l’Atletico Madrid ospita il Milan per la quinta giornata della fase a gironi di Uefa Champions League 2021-22.

Il primo spunto è di Brahim Diaz dopo 9′, tiro dalla distanza del 10 rossonero che termina a lato della porta difesa da Oblak.

La squadra di casa risponde con De Paul al 20′, tiro abbondantemente alto sopra la traversa. Al minuto 34 è Theo Hernandez a provarci con una botta al volo sul cross di Kalulu, anche in questo caso la sfera finisce sul fondo.

Tanto agonismo in campo, ma il risultato non si sblocca: 0-0 all’intervallo tra le due compagini.

Nella ripresa è Saelemaekers il primo a provarci, anch’egli senza successo con Oblak che blocca.

Lemar supera tonali e calcia sul primo palo, Tatarusanu neutralizza. Al 62′ Kjaer stacca più in alto di tutti sul piazzato di Theo Hernandez, ma il danese non inquadra lo specchio della porta.

Tanti cambi, qualche problema per Giroud che lascia il campo zoppicando, al suo posto Zlatan Ibrahimovic.

Occasionissima Milan al 71′, sul tiro a botta sicura di Bakayoko è Savic a salvare sulla linea.

Al minuto 88 arriva il gol del vantaggio rossonero: Kessié fa partire un cross dalla sinistra e Messias supera Oblak con un colpo di testa preciso. Finisce 1-0 a Madrid: il Milan è ancora in vita in questa edizione della Champions League!

Foto: Twitter Milan