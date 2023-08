Il PSG insiste per Barcola, ma il Lione continua a chiedere 50 milioni

Secondo RMC Sport, il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a fare un’offerta al Lione per portare Bradley Barcola alla corte di Luis Enrique. L’Olympique, per privarsi del francese che tanto bene ha fatto nel corso dell’ultimo Europeo Under 21, chiederebbe non meno di 50 milioni di euro. I parigini avrebbero l’accordo con il giocatore, ma non avrebbero ancora quello con la squadra proprietaria del suo cartellino.

Foto: Instagram Barcola