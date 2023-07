Luis Enrique, stando a quanto riporta RMC Sport, vorrebbe tentare di acquistare il gioiellino francese Bradley Barcola, attaccante del Lione messosi in mostra durante l’ultimo Europeo Under 21, nel quale ha anche segnato un gol all’Italia. Al tecnico spagnolo, l’attaccante francese piacerebbe molto, ma l’Olympique non sarebbe molto propenso a cederlo. Il Lione lo valuterebbe 30 milioni.

Foto: Instagram Barcola