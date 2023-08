Renato Sanches è più vicino alla Roma e a testimoniarlo c’è il fatto che il portoghese non è stato nemmeno convocato per l’amichevole vinta dal PSG contro lo Jeonbuk per 3-0, partita nella quale si è rivisto in campo Neymar, autore di una doppietta, mentre la terza rete l’ha fatta Asensio. Verratti non solo ha giocato titolare, ma ha anche indossato la fascia di capitano.

Foto: Twitter PSG