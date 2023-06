Il presidente Percassi conferma: “Gasperini è felice di restare a Bergamo”

Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato che la priorità dell’Atalanta era quella di andare avanti con Gasperini, in presenza della convinzione assoluta da parte dell’allenatore di restare a Bergamo. Oggi c’è stato un vertice, non ci sono state sorprese e Gasperini e l’Atalanta andranno ancora avanti in perfetta sintonia. Questo sono le dichiarazioni di Percassi: “Resta. C’è totale condivisione, ma non c’è bisogno di fare un rinnovo”.

Foto: Gasperini Twitter Atalanta