“AC Perugia comunica che si è appena concluso l’incontro con mister Caserta il quale ci ha palesato il forte interesse di un club di serie B per la sua figura di allenatore. In maniera molto cordiale si è ribadito che siamo soddisfatti del lavoro svolto da lui e dal proprio staff convinti di rispettare il contratto in essere e altresì consapevoli che gli attestati di stima verso i nostri tesserati, allenatori o giocatori che siano, sono motivo di orgoglio per quanto fatto fino ad ora”.

Questa la nota del club umbro a proposito del futuro del tecnico Fabio Caserta che resta così in bilico fra permanenza e addio. Sul tecnico, che ha riportato il Perugia in Serie B, non c’è solo il Benevento ma anche il Crotone (che per ora non chiude Modesto) , come riportato in questi giorni. Foto: Sito Perugia