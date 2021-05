Esclusiva: Zanetti, Caserta, Italiano, Faggiano e il punto sulle panchine

Il domino delle panchine va completato. In Italia il campo principale è la Lazio, con la vicenda Sarri che entrerà nel vivo da mercoledì/giovedì in poi. Domani lo Spezia incontrerà Italiano e spera di incassare il sì definitivo: ha offerto 1,2 milioni a stagione, ingaggio quasi raddoppiato, ricordiamo che c’è sempre una penale da un milione. Italiano ha chiesto un consulente di mercato, indicando il nome di Faggiano, ma l’intenzione della proprietà sarebbe quella di non avere un nuovo dirigente per le trattative. Vedremo. Italiano piace a Sassuolo e Verona, resta defilato nella lista della Lazio (priorità a Sarri), ma occhio anche alla Samp. Se Ferrero dovesse decidere di andare avanti con Osti, il favorito resterebbe Giampaolo. Intanto, il numero uno della Samp ha avuto contatti e anche un incontro con Faggiano (sotto contratto con il Genoa) e quest’ultimo proporrebbe prima D’Aversa, a maggior ragione se Italiano restasse allo Spezia. Ma Italiano è nei radar della Samp. L’Empoli vuole ripartire da Dionisi, ma ci sono sirene da Verona. Il Genoa potrebbe ripartire da Ballardini in virtù di un rinnovo automatico anche se Preziosi non è convinto (ma la piazza spinge) e nelle ultime settimane ha avuto contatti con Igor Angelovski, ct della Macedonia. In Serie B tra i più corteggiati c’è Fabio Caserta che forse già domani incontrerà il Perugia: è la prima scelta del Crotone ma anche del Benevento, come già detto il club calabrese metterà sotto contratto Ciccio Modesto – opzione numero due – se non riuscisse ad arrivare a Caserta.

Foto: Twitter Venezia