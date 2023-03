Il Napoli esprime vicinanza a Sirigu: “Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo”

Il Napoli, ex squadra di Salvatore Sirigu, attraverso il proprio profilo Twitter ha espresso vicinanza al portiere in virtù del recente infortunio subito. L’estremo difensore della Fiorentina si è fermato nel corso dell’allenamento congiunto tra il club viola e il Seravezza Pozzi. Il messaggio del club azzurro: “Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo”.

Forza Salvatore, non mollare!

Ci rivediamo presto in campo 💪 pic.twitter.com/yC4kZTW3vS — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 25, 2023

Foto: Instagram Fiorentina