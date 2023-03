Fiorentina, infortunio per Sirigu durante l’allenamento congiunto

Brutte notizie in casa Fiorentina, il portiere Salvatore Sirigu si è infortunato nel corso dell’allenamento congiunto tra il club viola e il Seravezza Pozzi. Squadra che milita nel Girone E di Serie D. L’ex estremo difensore del Napoli si è fatto male alla caviglia nel tentativo di recuperare un pallone sul fondo. Il trentaseienne è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella ed è stato trasportato in ambulanza per effettuare i primi esami.

Foto: Instagram Fiorentina