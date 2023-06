Il Monza pensa a Doig in caso di partenza di Carlos Augusto

Potrebbe innescarsi una concatenazione di mercato per i terzini sinistri. Tutto dovrebbe partire da Robin Gosens, come raccontato, in uscita dall’Inter, seguito dall’Union Berlino. Il club nerazzurro avrebbe individuato Carlos Augusto del Monza come principale obiettivo per la fascia. Monza che a sua volta, come riporta Sportitalia, avrebbe pensato a Josh Doig dell’Hellas Verona, per sostituire eventualmente il brasiliano.

Foto: sito Verona