Il Milan ritrova Calabria, Pioli recupera uomini

Il Milan riaccoglie Davide Calabria, tornato a correre sul prato di Milanello dopo il lungo stop di questi mesi. Come riportato da Sportitalia, il terzino rossonero potrà essere utile nelle gerarchie di Stefano Pioli per garantire efficaci rotazioni in vista della ripresa del campionato. Sarà Kalulu a far da gregario, contando quindi sui due legittimi proprietari della fascia destra. Oltre a Calabria, il Milan potrebbe rivedere anche Saelemaekers contro la Salernitana, completando via via l’organico rossonero.

foto: profilo Instagram Calabria