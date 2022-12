Pioli: “Penso di essere migliorato. Il Milan deve credere nella rimonta sul Napoli”

Protagonista dello speciale ‘I re del calcio’, Stefano Pioli, tecnico del Milan, si è così espresso sul suo percorso in rossonero. Queste alcune anticipazioni del servizio che andrà in onda il 29 dicembre: “Credo di essere migliorato in tante cose e tante situazioni, ma soprattutto nelle due/tre cose che ritengo essere le più importanti per il mio lavoro. E cioè le soluzioni tattiche diverse, il rapporto con i miei giocatori e forse anche una comunicazione verso l’esterno migliore di quello che potevo fare ad inizio carriera“, Poi prosegue: “Il Milan deve credere nella rimonta“.

Foto: sito ufficiale Milan