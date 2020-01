Il Milan ricorda Kobe: lutto al braccio e un minuto di silenzio prima del match contro il Torino

La notizia della tragica scomparsa di Kobe Bryant ha colpito tutto il mondo. L’ex cestista, vittima di un incidente in elicottero, era molto legato all’Italia, dove era cresciuto da bambino. Dichiarato tifoso del Milan, la società rossonera lo ha ricordato sui social con diversi tweet emozionanti: “Una stretta al cuore, ciao Kobe!“. In uno di questi, inoltre, il club ha comunicato che in occasione della partita di Coppa Italia contro il Torino, verrà osservato un minuto di silenzio ed il Milan giocherà con il lutto al braccio, proprio in memoria di Kobe Bryant, di Gianna Maria e di tutte le altre vittime dell’incidente di Los Angeles.

Foto: Twitter Milan