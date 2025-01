Anche il Milan pensa a Kyle Walker

Kyle Walker lascerà il Manchester City nei prossimi giorni e su questo non ci sono dubbi. Tra le squadre interessate da subito c’è anche il Milan, in base a quanto riportano diverse fonti autorevoli da Francia e Inghiterra; l’Equipe e The Telegraph hanno lanciato l’indiscrezione In effetti sulla fascia destra il Milan avrebbe bisogno, considerato il mediocre rendimento di Emerson Royal e il contratto in scadenza di Calabria. Vedremo se questi sondaggi avranno concretezza nei prossimi giorni, considerata anche la concorrenza per Walker. Ma tenendo conto del Milan…

Foto: Instagram Walker