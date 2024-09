Il messaggio di Courtois per ter Stegen: “Spero tu possa recuperare presto. Ci vediamo in porta”

Oltre la rivalità, in campo vanno uomini e persone con sentimenti. Lo dimostra Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid, recentemente rientrato da una stagione quasi completamente fuori, per un infortunio. Il belga sui social ha voluto scrivere un messaggio per Marc André ter Stegen, portiere del Barcellona, uscito ieri dal campo per un gravissimo infortunio che lo terrà fuori per tutta la stagione.

Courtois ha scritto: “Mi dispiace per l’infortunio, mi ha fatto molto male vederti uscire dal campo così. Spero che tu possa recuperare presto e ci rivedremo in porta”.

Foto: Instagram personale