Barcellona, tegola ter Stegen: rottura del tendine rotuleo del ginocchio. Si temono 9 mesi di stop

Bruttissimo infortunio ieri, nel corso del match contro il Villarreal, per il portiere del Barcellona Marc André ter Stegen. Il tedesco si è infortunato gravemente al ginocchio, atterrando malamente dopo un’uscita aerea. In attesa di ulteriori esami, che si svolgeranno oggi, i media catalani annunciano un’assenza di almeno 9 mesi per la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro, già operato in passato. Il giocatore è uscito in lacrime e ovviamente il problema è davvero serio. Non è escluso che il club possa tornare sul mercato per un sostituto.

Foto: Instagram ter Stegen