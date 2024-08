Il Genoa perde 2-0 l’amichevole contro il Brescia. Out Gudmundsson

Primo stop dell’estate per il Genoa di Alberto Gilardino. Il Grifone perde 2-0 in amichevole in casa del Brescia. A decidere la sfida del Rigamonti sono state le reti di Moncini al 36′ e di Borrelli su rigore al 68′. Non ha preso parte alla gara Albert Gudmundsson alle prese con un affaticamento muscolare. Ricordiamo che sul fantasista islandese, la Fiorentina è tornata a farsi avanti dopo il tentativo di gennaio.

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini (25’ st Avella); Dickmann, Papetti, Adorni, Jallow (1’ st Corrado); Bisoli (1’ st Besaggio), Verreth (1’ st Paghera), Bertagnoli (1’ st Fogliata); Olzer (1’ st Galazzi); Bianchi (1’ st Buhagiar), Moncini (1’ st Borrelli).

Genoa(3-5-2): Leali (13’ st Sommariva); Vogliacco (13’ st Calvani), De Winter (23’ st Bani), Matturoo (31’ st Pittino); Sabelli (13’ st Zanolli), Malinovsky, (13’ st Masini) Bohinen (23’ st Badelj), Thorsby (13’ st Frendrup), Fini (23’ st Martin); Messias (23’ st Accornero), Vitinha (13’ st Retegui). Allenatore: Gilardino.

Foto: Instagram Genoa