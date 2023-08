Il Genoa non si vuole fermare ed è sempre più vicino a Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista – come vi avevamo già raccontato – è in uscita dall’Olympique Marsiglia, su di lui c’è anche l’interesse del Besiktas ma il calciatore preferirebbe tornare nel Bel Paese. La trattativa sta proseguendo, il rientro in Italia del trequartista ucraino è sempre più vicino con un’operazione sui 12-15 milioni di euro.

Foto: Instagram OM