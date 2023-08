Da Genova: dopo Messias, il grande obiettivo è Malinovskyi

Il Genoa non si vuole fermare e dopo aver chiuso De Winter e Messias, il grande obiettivo adesso è Ruslan Malinovskyi. Il centrocampista è in uscita dall’Olympique Marsiglia, su di lui c’è anche l’interesse del Besiktas ma, al momento, il club turco non ha approfondito mentre il Torino non è in corsa, come ha annunciato dal presidente Urbano Cairo. Adesso, secondo quanto riportato da Telenord in tarda mattinata, il Genoa vuole affondare il colpo. Il Grifone ha già avviato i contatti con il club francese, con l’entourage del calciatore e cerca di chiudere un altro grande colpo da regalare ad Alberto Gilardino.

Foto: Instagram OM