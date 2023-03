Il Franchi, Pioli e quel maledetto 4 marzo: Fiorentina-Milan nel ricordo di Astori cinque anni dopo

Cresciuto nelle giovanili del Milan, il suo ultimo club è stato la Fiorentina. I due club si sfideranno questa sera cinque anni esatti dalla sua morte. Ecco perché la partita di questa sera tra Fiorentina e Milan assume un significato molto particolare nel ricordo di Davide Astori, scomparso il 4 marzo 2018 in un hotel di Udine. Il caso ha voluto che l’avversario dei viola oggi sia proprio Stefano Pioli che oggi tornerà al Franchi come avversario dopo essere stato l’allenatore di quella Fiorentina che ha sofferto tanto. Il tecnico rossonero porta tatuate sul polso anche le iniziali e il numero del suo ex giocatore. “Lui sorriderà sicuramente. Per me è sempre speciale la partita di Firenze, domani ancora di più. Davide è sempre con me. Sono contento dell’associazione che hanno creato a suo nome, farà del bene. Sarà una gara particolare. Davide ha lasciato tanti insegnamenti che vogliamo portare avanti. Era un esempio di positività, era un capitano vero”, ha dichiarato Pioli alla vigilia in conferenza stampa. Nel pre partita sarà avviata una la raccolta fondi i cui introiti saranno proprio devoluti alla fondazione creata in onore di Astori, ma ci sono anche altre iniziative organizzate dalla tifoseria viola, in attesa dei consueti cori al minuto 13′ della partita. Perché Davide vive ancora nel ricordo di tutti.

Foto: Twitter Fiorentina