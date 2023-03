Pioli: “Diaz non ce la fa, gioca De Ketelaere. Astori sempre nel cuore. Sarà una gara particolare”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Fiorentina al Franchi, giorno in cui riccorre l’anniversario della morte di Davide Astori, che morì proprio quando Pioli allenava a Firenze.

Queste le sue parole: “Intimamente per me è sempre una particolare, domani anche di più. Davide è sempre con me. Sono molto contento che sia stata istituita un’associazione a suo nome, lui avrebbe voluto così. Persona di un’educazione incredibile, sarà una partita particolare. Astori ci ha lasciato tanti insegnamenti, dico noi per tutti coloro che, assieme a me, hanno vissuto quella situazione”.

Su Diaz: “Ogni partita ogni giocatore deve pensare di poter essere decisivo. Diaz ha avuto una piccola distorsione al ginocchio e non sarà a disposizione domani, quindi toccherà a Charles De Ketelaere. Brahim ha avuto un lieve trauma distorsivo, faremo di tutto per recuperarlo per Londra”.

Sul modulo: “È un obiettivo arrivare a giocare da esterno a esterno. Attacchiamo spesso con 5 giocatori con quello lontano dalla palla che deve attaccare il secondo palo. Domani attaccheremo uguale, ma poi dipende dall’avversario. Poi il segreto è essere compatti”.

Foto: twitter Milan