Il figlio di Solskjaer risponde a Mourinho: “Probabilmente voleva spostare l’attenzione dal fatto che avesse perso”

Sembra non concludersi la querelle tra Mourinho e Solskjaer, nata in seguito alla sfida tra Tottenham e Manchester United di domenica scorsa. Dopo l’accusa di Ole Gunnar, e la risposta dello Special One, è arrivata tramite i microfoni di TidensKrav, anche la risposta del figlio del tecnico dei Red Devils, Noah: “Posso rassicurarvi tutti, a casa mi fanno mangiare. Non mi sono mai buttato per terra come ha fatto Son. Ma probabilmente Mourinho voleva soltanto spostare l’attenzione dal fatto che la sua squadra avesse perso”.

Foto: walesonline