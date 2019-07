Il Fenerbahce annuncia: “Accordo con il Napoli per la cessione di Elmas”

Eljif Elmas è un nuovo giocatore del Napoli. La cessione di Rog al Cagliari, come vi abbiamo anticipato, ha sbloccato l’operazione per il gioiello macedone del Fenerbahce. Lo stesso club turco, con una nota sul proprio sito ufficiale, ha annunciato l’accordo con il Napoli per la cessione di Elmas. Il centrocampista nelle prossime ore effettuerà le visite mediche prima di apporre la firma al contratto che lo legherà ai partenopei.

Gittiğin yerde de parıl parıl parlaman dileğiyle! 💎🙏 🔗 https://t.co/0YyRqhOsV4 pic.twitter.com/OWDYujLOKu — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 22, 2019

Foto: skor.sozcu.com.tr