Il Faraone e la Roma: storia di un ritorno voluto e annunciato

Stephan El Sharaawy e la Roma: storia di un ritorno voluto e annunciato. Siamo a un passo dalla firma per il Faraone, oggi ventottenne, che tornerà a vestire la maglia giallorossa dopo la parentesi allo Shanghai Shenhua in Cina.

La sua precedente esperienza nella Capitale ebbe inizio il 26 gennaio 2016, col Milan fu stipulato un prestito con diritto di riscatto fissato a 13 milioni, dopo la sfortunata parentesi col Monaco.

Esordio con gol contro il Frosinone il 30 gennaio, la sua prima firma è di tacco e al volo e scatena l’entusiasmo della piazza, viene riscattato a giugno dopo 8 gol in 18 presenze.

Nella stagione seguente realizza la sua prima doppietta in Europa, nella sfida di EL contro l’Austria Vienna, chiudendo l’annata con 12 reti in 44 partite tra tutte le competizioni.

Col nuovo tecnico Di Francesco nel 2018-19 arriva la prima doppietta in Champions contro il Chelsea, ma sono solo 7 le marcature in 33 presenze in Serie A, la Roma termina al terzo posto.

L’8 Luglio 2019 firma un contratto ricchissimo con lo Shanghai Shenhua, triennale da 16mln netti a stagione, la squadra giallorossa ottiene 16mln per il cartellino.

A breve verrà ufficializzato il suo ritorno e non si sa se ci sarà Fonseca ad accoglierlo o un altro tecnico in panchina, quel che è certo è che la piazza di Roma non vede l’ora di ritrovare il suo Faraone.

