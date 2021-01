El Shaarawy, finalmente Roma: è pronto per le visite

Stephan El Shaarawy alla Roma: finalmente ci siamo! Dopo un lungo inseguimento e la logica che comportava un’attesa per poter arrivare alla fumata bianca, il Faraone sta per coronare il suo sogno. El Shaarawy è già nella Capitale, pronto per sostenere le visite con il club giallorosso. Lo scorso ottobre era andato a un passo, poi le difficoltà di liberarlo dallo Shanghai Shenhua, nelle prossime ore risolverà il contratto. Bisognava soltanto aspettare il momento giusto, nelle prossime ore il Faraone coronerà il suo sogno. E nel frattempo la Roma si appresta a coronare l’inseguimento a Reynolds…

Foto: Instagram personale