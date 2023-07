Il ds del Rosario su Infantino: “Centrocampista centrale completo, tecnicamente straordinario”

La Fiorentina – come vi abbiamo raccontato – sta chiudendo l’operazione per Gino Infantino. Ma non è l’unico talento del Rosario Central in orbita Italia. Anche Alejo Veliz è stato accostato sia al Torino che, nelle ultime ore, anche al Milan. I due talenti si sono entrambi messi in mostra positivamente all’ultimo Mondiale Under 20 giocato in Argentina. Intervenuto ai microfoni di Sportitalia, il direttore sportivo del club argentino, Federico Lussenhoff, ha così parlato dei due calciatori: “Gino e Alejo sono due giocatori eccezionali, formati nelle nostre categorie giovanili e che ora stanno mettendo in mostra il loro potenziale in prima squadra e nelle selezioni giovanili dell’Argentina”.

Poi ha proseguito soffermandosi su Alejo Veliz: “Attaccante vero, goleador, ha le migliori statistiche offensive se consideriamo che parliamo di un giocatore sotto i 20 anni, il futuro è tutto dalla sua parte”. E su Gino Infantino il nome nuovo, sul quale la Fiorentina ha chiuso l’affare in queste ore: “Parliamo di un centrocampista centrale completo, tecnicamente straordinario, un “volante” come lo chiamiamo qui, anche lui di grande prospettiva”.

Foto: Instagram Infantino