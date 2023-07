L’indiscrezione: Fiorentina, in arrivo Gino Infantino dal Rosario Central

Colpo in prospettiva della Fiorentina. Siamo ai dettagli per Gino Infantino, centrocampista classe 2003 del Rosario Central. Una trattativa che era stata anticipata all’ora di pranzo da Gianluigi Longari, il sondaggio esplorativo si è trasformato in una chiusura imminente dell’operazione a titolo definitivo. Operazione di circa 4 milioni, nell’ultima stagione Infantino ha giocato 34 partite con il Rosario Central (2 gol e 1 assist).