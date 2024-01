Il ds del Gladbach conferma: “Non vogliamo vendere Neuhaus”. La Lazio mai in corsa

La Lazio – in questo momento – è ferma sul mercato in entrata, nonostante la cessione di Toma Basic – in prestito fino al termine della stagione – alla Salernitana. Nei giorni scorsi era stato accostato il nome di Florian Neuhaus, centrocampista classe ’97 del Borussia M’Gladbach. Il direttore sportivo del club tedesco, Nils Schmadtke, ha ribadito che non ha intenzione di privarsi del calciatore in questa sessione di mercato: “No, Neuhaus fa parte di questa squadra”, riporta la Bild. Confermando quanto vi avevamo raccontato: al momento, la Lazio non è mai stata in corsa per il centrocampista tedesco.

Foto: Instagram Neuhaus