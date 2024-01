Il retroscena: Basic-Salernitana va bene anche alla Lazio per un motivo. La verità su Neuhaus

Toma Basic è sul punto di accettare la Salernitana, uno dei club interessati già nei giorni scorsi. E alla Lazio va bene così perché il club biancoceleste aveva chiesto al centrocampista due giorni fa di prendere in considerazioni le proposte dall’Italia per motivi fiscali rispetto all’investimento fatto qualche anno fa. Per questo motivo il Friburgo, molto interessato, è uscito di scena mentre la Salernitana ha anticipato il Verona ora alle prese con altre situazioni. Ora la Lazio starà molto attenta a eventuali occasioni di mercato ma senza fretta o frenesia. Gli accostamenti legati al profilo di Florian Neuhaus, centrocampista del Borussia Monchengladbach, al momento non trovano alcun tipo di riscontro. Nel senso che non c’è un discorso avviato e neanche impostato, sarà stato proposto come accade ogni giorno, ma per ora è solo un altro nome in libertà. La Lazio deciderà più avanti se e come intervenire.

Foto: Instagram Basic