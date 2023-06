Il Cosenza è salvo! Il Brescia retrocede e torna in C dopo 38 anni

Il Cosenza si salva dopo il playout con il Brescia che dopo 38 anni retrocede in Serie C. Al Rigamonti finisce 1-1 la gara, dopo la sospensione di circa mezz’ora al 95′, immediatamente al gol del pareggio di Meroni. Brescia che era andata in vantaggio con Bisoli al 74′ e che aveva sfiorato il 2-0 con Bianchi all’85’.

Gara che non si è più ripresa, dopo circa mezz’ora di sospenzione e intuendo che non c’erano le condizioni per proseguire, Massa ha fischiato per decretare la salvezza del Cosenza e la retrocessione del Brescia.

Foto: logo Cosenza