Meroni, gol salvezza per il Cosenza al 95’! Poi succede il finimondo a Brescia: partita sospesa

Il Cosenza è vicinissimo alla salvezza, dopo il playout in casa del Brescia, che a pochi istanti dalla fine è sull’1-1. Gara sospesa per invasione di campo dei tifosi del Brescia, che hanno fanno scappare i protagonisti in campo negli spogliatoi.

Gara non bella nel primo tempo, con tantissime interruzioni, il Brescia che prova a fare la partita ma senza impensierire Micai e la difesa calabrese.

Nella ripresa, il Brescia alza ulteriormente i ritmi, il Cosenza si abbassa troppo. Al 67′, traversa di Van de Looi che fa tremare gli ospiti. Al 74′ è Bisoli a trovare la rete del vantaggio dei lombardi. Rodriguez sulla sinistra crossa basso verso destra, arriva Bisoli che carica il destro di mezzo esterno di prima e insacca in rete.

Il Cosenza rischia di capitolare, all’85’ con Bianchi che tocca da pochi passi verso la rete, ma Micai di istinto salva. Sembrano imminenti i supplementari, ma al 95′, su calcio di punizione per i lupi sillani, Andrea Meroni di testa regala il gol che regala la salvezza al Cosenza.

Manca circa un minuto e mezzo, il Brescia di prova, ma accade di tutto. Prima piovono fumogeni in campo dalla curva del Brescia. L’arbitro Massa sospende per qualche secondo, poi c’è addirittura invasione di campo di tifosi padroni di casa. Gara sospesa, interviene la Polizia Celere, schierata in tenuta antisommossa, squadre nel tunnel, in attesa di capire come si evolveranno gli eventi.

Foto: sito Cosenza