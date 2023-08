Mentre è in corso la trattativa tra Chelsea e Juventus che coinvolge Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, i Blues hanno comunicato i numeri di maglia della stagione ormai prossima al via, ma l’attaccante ex Inter e Manchester United è assente dalla lista. Segnale della sua estraneità al progetto di Pochettino.

Foto: Instagram Lukaku