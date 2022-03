Il calcio italiano si stringe attorno a Mihajlovic: i messaggi per l’allenatore

Fioccano doverosi e amorevoli messaggi per Sinisa Mihajlovic, che dovrà essere nuovamente ricoverato per salvaguardare la sua salute. Dopo il Torino, che vi abbiamo già mostrato, anche la Lazio ha mostrato la propria vicinanza al tecnico del Bologna (ed ex calciatore biancoceleste) attraverso i propri social: “Sinisa, non mollare mai. Siamo al tuo fianco anche in questa nuova battaglia!“. Così il Napoli: “Forza Mister siamo con te“; l’Inter non può mancare: “Forza Sinisa, ti siamo vicini“. Menzioniamo anche la Roma e lo Spezia: “Forza Sinisa!“.

Foto: Twitter Bologna