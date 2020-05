Il Botafogo prova a convincere Robben: “E’ felice del nostro interesse”

Come ha spiegato qualche giorno fa, Arjen Robben sta valutando di tornare al calcio giocato. Fra i club interessati a lui, c’è sicuramente il Botafogo, come rivelato dal presidente Ricardo Rotenberg che, ai microfoni di Globoesporte, ha dichiarato: “Ho sondato, lui lo sa e mi ha risposto. Era felice dell’interesse del Botafogo.” Il club brasiliano, quindi, dopo il precedente Clarence Seedorf, sta provando a portare in Brasile un’altra stella olandese.

Foto: Metro