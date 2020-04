Robben: “Mi manca il calcio, penso che potrei tornare a giocare ancora un po’”

A meno di un anno dal suo ritiro dal calcio giocato, Arjen Robben sarebbe pronto a tornare in campo. Infatti, ha detto ai canali ufficiali del Bayern Monaco, suo ultimo club: “All’inizio non mi mancava affatto il calcio, ma poi c’è stata una fase in cui il richiamo si è fatto sentire e ho pensato più volte che forse mi piacerebbe tornare a giocare ancora un po’. Di tanto in tanto ho avuto questi pensieri.”