Il Boca Juniors vince il Superclasico. E il Napoli festeggia ricordando Maradona: “Sorride Diego”

Va al Boca Juniors il Superclasico contro il River Plate, andato in scena alla Bombonera. A decidere la sfida, il gol di Dario Benedetto, autore al 65′ della sua decima rete stagionale che è valsa il definitivo 1-0 per i padroni di casa. Finale di gara, come al solito, particolarmente caotico: Rojo espulso per un brutto fallo su De La Cruz. Il Boca è ora al terzo posto, a quota 32 punti insieme all’Huracan, a due lunghezze di distanza dalla capolista, Atletico Tucuman (34 punti). Il River, invece, occupa la settima posizione, a 29 punti.

Terminata la gara, anche il Napoli ha festeggiato. Gli azzurri hanno celebrato la vittoria del Boca, condividendo sui social una foto in cui Maradona è il protagonista. Poi è stato aggiunto un messaggio: “Sorride Diego, sorride il Boca”.

Foto: Instagram Boca