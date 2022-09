Il Boca Juniors si aggiudica il Superclasico di Buenos Aires. Gli Xeneizes battono il River Plate a La Bombonera per 1-0, grazie alla rete messa a segno da Dario Benedetto al 65′. Come in ogni Superclassico, solito finale convulso con Rojo che viene espulso per un brutto fallo su De La Cruz. Nove minuti di recupero, ma l’assalto del River è risultato vano.

Foto: Boca Instagram