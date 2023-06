Il Bayern su due tavoli: Kim vicinissimo, per Caicedo il Chelsea non molla

Il Bayern presto scenderà in campo per chiudere le operazioni che ha memorizzato, la speranza è quella. Ma intanto indossa i panni del guastafeste, un classico su questi schermi. L’anticipazione dalla Francia di pochi giorni fa su Kim ha sempre più l’aria di scardinare la concorrenza del Manchester United per il difensore centrale sudcoreano che dal 1 al 15 luglio prossimo potrebbe essere soffiato al Napoli dietro il pagamento di una clausola di circa 60 milioni. Siamo davvero a pochi passi. Per la sostituzione il Napoli ha sondato da settimane soprattutto Danso del Lens e ha seguito Hancko del Feyenoord. A Tuchel piace anche Moises Caicedo, centrocampista in uscita dal Brighton: il Chelsea pensa di aver mosso passi importanti e dal suo punto di vista decisivi, ma attenzione sempre ai colpi di coda. E alla valutazione in crescita, il Brighton parte da una base di almeno 80 milioni.

