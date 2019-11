Il Barça vuole blindare Messi, Abidal conferma: “Stiamo discutendo per il rinnovo”

Il Barça vuole blindare Leo Messi. Il club catalano, in particolare il presidente Bartomeu, sta spingendo per trovare un accordo sul rinnovo della Pulce, in scadenza nel 2021. A confermarlo nelle ultime ore è stato Eric Abidal, segretario tecnico del Barcellona, intervenuto ai microfoni del Mundo Deportivo soffermandosi proprio sul futuro di Messi. Ecco le sue parole: “Il rinnovo di Leo? Vogliamo che la situazione su Messi si risolva il prima possibile. Non so se avremo notizie presto, perché dipenderà dalla volontà del giocatore e dal suo entourage. Di certo stiamo continuando a discuterne. Ansu Fati? Stiamo parlando con gli agenti, è un giovane che dobbiamo proteggere, serve dialogare anche con la famiglia”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona